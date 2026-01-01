Министър-председателят Румен Радев откри разширението на производствени мощности на високотехнологичния завод на „ЗиЕс Юръп“ (ZS Europe), разположен на територията на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) - Индустриална зона Марица, с. Радиново.

Премиерът Румен Радев заяви, че китайските инвестиции имат място у нас, а наличието им е свидетелство за растящото доверие в България.

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По думите му дълги години сме наблюдавали как те отиват в други европейски държави, вместо да се насочват към страната ни. „Но днешното високотехнологично предприятие, изградено в експресни срокове, показва, че китайските инвестиции имат място в България, оттук да намират пазарна реализация в цяла Европа", заяви Радев.

Премиерът каза още, че днес не само се дава старт на едно високотехнологично предприятие с неговите разширения. „Днешното събитие е израз на задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай в резултат на подписаната през 2019 година декларация за стратегическо партньорство между мен и президента Си Цзинпин", посочи той.

БТА

Премиерът припомни, че в декларацията е било заложено приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество, особено в областта на високите технологии, а днес тя започва да се превръща в реалност.

„Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции. То е свидетелство и за нашите усилия да променим модела на икономическо развитие - от растеж, основан на преразпределение, на потребление и евтин труд, който вече се изчерпа, към друг много по-работещ модел. Именно модел, основан на привличане на инвестиции, на повишена производителност, на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт“, посочи премиерът Радев.

БТА

Той поздрави ръководството на „ЗиЕс Юръп“ (ZS Europe) за избора да насочат инвестиции в България и особено в региона на Пловдив. Премиерът поздрави местните власти и ръководството на „Тракия икономическа зона“. По думите му днес „Тракия икономическа зона“ се превръща в индустриалния мотор на България.

На откриването приъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, извънредният и пълномощен посланик на Китайската народна република Дай Цинли, кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на община Марица Димитър Иванов, областният управител на Пловдив Георги Янев, представители на китайската компания и др.

Проектът е резултат от стратегическото решение на китайската компания „Шанхай Юнисън Алумънъм Продъктс“ (Shanghai Unison Aluminum Products) да разшири своето присъствие в Европа и да изгради в България високотехнологично производство на алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, съобщиха от Тракия икономическа зона. Предприятието произвежда компоненти за каросерии, шасита и електромобили, предназначени за водещи световни автомобилни производители като „Фолксваген“, „Тесла“, „Волво“, „Стелантис“ (Volkswagen, Tesla, Volvo, Stellantis) и др.

Инвестицията се реализира поетапно върху терен с площ 35 000 кв. м. Първата част включва 12 000 кв. м производствена площ, вече изградена и въведена в експлоатация, а настоящото разширение добавя още 10 000 кв. м производствени мощности.

БТА

Общият размер на направената до момента инвестиция надхвърля 17,5 млн. евро, което превръща проекта в една от значимите нови високотехнологични индустриални инвестиции в региона. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България, посочват от ТИЗ.

По-късно през деня, около 12.45 часа, премиерът Радев ще направи официална първа копка на новото предприятие на „АДВАНСТ МЕДИКЪЛ КЕЪР“. Теренът на бъдещия завод също е разположен на територията на Тракия икономическа зона.

Около 14 часа министър-председателят ще посети обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството.