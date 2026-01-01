19-годишна пешеходка е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Стара Загора.

Инцидентът е станал на 8 септември около 16:40 ч. на кръстовището на ул. „Августа Траяна“ с бул. „М. М. Кусев“.

89-годишна пешеходка пострада, след като я блъсна кола

По първоначална информация 55-годишен мъж, управлявал лек автомобил, е блъснал момичето, докато то е пресичало на пешеходна пътека.

Автомобил блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора

Пострадалата е откарана с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора. След преглед тя е освободена, като няма опасност за живота ѝ.

На водача е съставен акт за установено административно нарушение от служители на сектор „Пътна полиция“.