Хаосът по летищата във Великобритания може да продължи дни, след като технически проблем в системата за управление на въздушния трафик доведе до отмяната на над 1000 полета и остави хиляди пътници блокирани.

Националната служба за въздушно движение (NATS) съобщи във вторник за проблем със своята „система за обработка на полети“. Сривът предизвика сериозни нарушения в работата на десетки летища, сред които Хийтроу, Гетуик, Манчестър и Бирмингам.

Огромни опашки се образуваха пред терминалите, докато пътниците се опитваха да намерят алтернативни маршрути. В един от случаите пътници, пътуващи от Хийтроу за Ню Йорк, са останали на пистата в продължение на девет часа.

British Airways съобщи, че е била принудена да отмени или пренасочи повече от 100 полета, засягайки „десетки хиляди клиенти“.

Проблемите може да продължат дни

Очаква се последиците от техническия срив да продължат и през следващите дни. Авиокомпаниите се опитват да организират алтернативни маршрути за пътници, пилоти и членове на кабинния екипаж, останали блокирани във Великобритания или в чужбина.

Точната причина за повредата все още не е установена.

Главният изпълнителен директор на NATS Мартин Ролф е подложен на сериозни критики и срещу него се увеличават призивите за оставка. Ролф получава годишно възнаграждение от 1,5 млн. паунда.

Главният оперативен директор на Ryanair Нийл Макмеън заяви, че над 65 000 пътници на авиокомпанията са били засегнати. Той нарече Ролф „преплатен провал“ и призова правителството, британския авиационен регулатор CAA и борда на NATS да назначат нов ръководител.

По-късно и Wizz Air се присъедини към критиките. От авиокомпанията заявиха, че са „изключително разочаровани“ от поредния технически проблем.

„Доставчик на критична национална инфраструктура не бива многократно да спира авиационната система“, заявиха от Wizz Air, определяйки NATS като организация, която „не е годна за целта в сегашния си вид“.

Критики отправи и министърът на транспорта в сянка Грег Смит. Според него правителството и NATS трябва да обяснят причините за поредния срив и да гарантират, че ще бъдат предприети мерки за повишаване на устойчивостта на системата.

Шефът на NATS ще се срещне с министъра

Мартин Ролф ще се срещне с министъра на транспорта Хайди Александър в сряда сутринта. Срещата идва часове след като той се появи в ефира на Sky News и се извини за причинените неудобства.

„Аз съм главен изпълнителен директор на част от критичната инфраструктура. Така че моя работа е да поема отговорност за това“, заяви Ролф.

Той подчерта, че основният му приоритет е безопасността и възстановяването на нормалната работа на системата.

„Фокусът ми е изцяло върху това как реално да разрешим проблема, да върнем нещата към нормалното и да помогнем на авиокомпаниите, летищата и пътуващите“, каза той.

Ролф призна, че NATS „все още няма представа“ какво е причинило прекъсването.

Това не е първият сериозен срив

Поредният технически проблем възобнови критиките към NATS заради предишни инциденти.

Само миналата година над 150 полета бяха отменени, след като техническа неизправност остави авиодиспечерите в центъра в Суонвик, Хампшир, с ограничена видимост към въздушното пространство.

През август 2023 г. друг технически проблем в NATS доведе до забавяне или отмяна на полети, засегнали над 700 000 пътници.

Стотици полети са закъснели

На Хийтроу 352 полета са били забавени спрямо среднодневния брой от около 1300. На Гетуик са били засегнати 281 от обичайните 850 полета.

В Манчестър са били забавени 249 полета от средно 650 на ден, а в Бирмингам – 101 от около 300.

В последното си изявление във вторник вечерта NATS предупреди, че възстановяването на нормалната работа „ще отнеме време“.

От службата заявиха, че продължават да работят с авиокомпаниите и летищата за преодоляване на последствията от прекъсването.

NATS се извини отново на пътниците и ги призова да проверят директно с авиокомпанията си актуалния статус на полета преди пътуване.