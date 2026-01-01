Държавата и представителите на ресторантьорския бизнес влязоха в конфликт заради цените на услугите и исканията за връщане на ниската данъчна ставка. „Ние правим всичко възможно да намалим цените, както казах и преди, и запазихме нашите работници и клиенти”, коментира в предаването „Здравей, България” заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов, докато икономистът Стоян Панчев заяви, че според него трябва на един определен сегмент от ресторантите да се наложи допълнително облагане.

Повод за дебата станаха критиките на вицепремиера Атанас Пеканов, според когото не е нормално цените в заведенията у нас да са съпоставими с тези във Виена или Рим.

Налбантов определи думите на вицепремиера като „откровени лъжи” и „некомпетентност”. Той посочи, че в момента цените по Черноморието са с 50% по-ниски спрямо миналата година. „Няма по-евтина дестинация от България. В Гърция и Италия една вечеря е 30-50 евро. В 24 страни от Европейския съюз има диференцирана ставка на ДДС от 3 до 10%”, коментира заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Пеканов: Не е нормално цените в ресторант във Виена и София да са относително еднакви

Той беше категоричен, че заплатите в сектора са високи, като даде примери от своята практика. „Готвач при нас взима 3000 евро заплата, а миячката взима 2000 евро. Някой да ми каже кой дава по-добри заплати”, заяви представителят на бранша.

Панчев обаче се позова на данните на Националната статистика, които според него показват друга реалност. По думите му поскъпването при общественото хранене от началото на пандемията насам е около 90%, при кумулативна инфлация за същия период от около 45%. „Това е секторът с най-ниски заплати в цялата икономика. Очевидно става въпрос за сектор, който е в голяма степен в сивата част”, коментира икономистът.

Той изрази мнение, че секторът живее в привилегия и предложи въвеждането на специална такса за обектите, които наемат кадри от чужбина. „Внасят се десетки хиляди служители, които работят по-евтино от българските и така се подбива пазарът на труда. Секторът съществува в привилегия – по-високи цени, евтина работна ръка от чужбина и данъчни облекчения”, заяви Стоян Панчев.

От своя страна Веселин Налбантов отрече в бранша да се поставя въпросът за ДДС в последните месеци и призова за експертен диалог. „Не знам откъде се измисли този проблем в момента. Нека да застанем на една кръгла маса и да покажем цифри. Този бранш дава 14-15% от брутния вътрешен продукт”, коментира Налбантов.

Целия разговор гледайте във видеото.