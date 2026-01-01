Сдружението на заведенията в България (СЗБ) и Българската асоциация на заведенията (БАЗ) разпространиха днес позиция, с която разкритикуват изказване на вицепремиера Атанас Пеканов от вчера, че не бива да се намалява ДДС за туристическия бранш.

Вицепремиерът определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август и изрази мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите.

"Не е нормално в Италия, Австрия, Испания, ресторантите да са на същите цени отчасти, като в България", заяви Пеканов в ефира на Нова телевизия. Той каза, че за него не е нормално да седне в ресторант в София и във Виена, и цените да са относително еднакви.

Сравняването на цените в ресторант във Виена и София, без да се сравнят и данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд, наеми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ, а "удобно политическо говорене", посочват в позицията си СЗБ и БАЗ.

"Ако държавата иска европейски цени, нека първо осигури европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. В Австрия ресторантьорството и храните се третират при различни режими и намалени ставки за определени доставки, докато в България браншът отново е поставен под пълната данъчна тежест", подчертават ресторантьорите.

Браншовите асоциации отново отправят призив за намаляване на ДДС за сектора, както и за "честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията".