Пътят към хижата на „Петрохан“ вече е отворен. Полицията в момента охранява само опожарената сграда, съобщава NOVA.

Припомняме, че в хижата на 2 февруари тази година бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и първоначалната липса на категорични отговори за причините за смъртта.

В началото на април близките на шестимата загинали поставиха паметна плоча на прохода "Петрохан".