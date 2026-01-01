Близките на шестимата загинали край връх Околчица и на бившата хижа „Петрохан“ поставиха паметна плоча на прохода "Петрохан".

На плочата са изписани думи на Ивайло Калушев, а под тях са имената на шестимата загинали.

Текстът на плочата гласи:

"В непрестанното преследване на истината нека всяка наша стъпка бъде безстрашен скок в пространството, където дълбоката простота на това, което е, прогонва сложните сенки на онова, което изглежда, че е" - думи на Иво Калушев.

"Boundless and inexpressible ultimate freedom is to be found only by those purest of heart. Fearless and gentle, be wise and limitless!", което в превод означава "Безпределната и неизразима върховна свобода се открива само от онези с най-чисти сърца. Бъди безстрашен и благ — мъдър и безграничен!" - думи на Ники Ваджра.

Двете кучета Дурин и Один, загинали в хижата, също ще бъдат почетени. Две статуи на тях ще бъдат поставени от двете страни на плочата, съобщи Ралица Асенова - майката на Николай Златков.

Паметният знак тежи около 600 килограма – символично по 100 килограма за всеки от шестимата загинали.

"Това е най-малкото, което тези изключителни хора заслужават да бъде направено в тяхна памет – след убийството им и особено след жестокото и садистично поругаване на имената им вече повече от два месеца. Липсва дори ден за траур, както и минута мълчание – вместо това има обиди и клевети от медии и социални мрежи вече два месеца", пише Ралица Асенова.

Тя посочва още, че близките не разполагат с официално разрешение за поставяне на плочата, но са предприели действията, тъй като смятат, че имат право да почетат паметта на загиналите.

"Нямаме разрешително за това и не смятаме да искаме такова от никого. Просто защото на нас не ни се разрешава да се качим до хижата, която вече повече от два месеца е блокирана и достъпът до нея е невъзможен. Ние не можем да поставим тази плоча в имота на нашите убити близки там. От друга страна, вече два месеца спрямо нас се извършват неправомерни действия по всякакъв начин. Нарушават се човешките ни права ежедневно – от кого ли не и от какви ли не официални лица. Затова смятам, че имаме пълното право да поставим плочата там, където решим", казва още Асенова.

Освен майката на Златков, на мястото присъстваха и родителите на Ивайло Иванов, както и близки и приятели на шестимата мъже. Всички поднесоха цветя и запалиха свещи пред паметната плоча, съобщи NOVA.