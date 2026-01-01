Пет пакета марихуана за 45 074 евро откриха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ при проверка на пътник в автобус, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 14 април 2026 г., малко преди полунощ, на пункта пристига автобус с хасковска регистрация. В превозното средство, управлявано от български гражданин, пътували 13 пътници от България за Турция — по редовна линия от София през Пловдив и Хасково до Истанбул. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират.

След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При извършване на личен преглед на един от пътниците – турски гражданин, с инициали С.Т. на 42 години, са открити, обвити с тиксо около кръста му, три полиетиленови пакета, съдържащи зелена тревиста маса.

Други два пакета със същото съдържание са открити на задния ред седалки под раница, собственост на С.Т.. При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана.

Задържаното количество е общо 5,510 кг, бруто тегло, на стойност 45 074,49 евро по цени за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура- Хасково.