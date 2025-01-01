Премиерът на йеменските хути бе убит при израелски въздушен удар заедно с други служители по-рано тази седмица, обявиха в събота подкрепяните от Иран бунтовници.

Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи, който беше назначен миналата година, е най-високопоставеният служител, за когото е известно, че е бил убит при серия от израелски удари по време на войната в Газа.

„Обявяваме мъченическата смърт на боеца Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи... заедно с няколко негови колеги министри, тъй като те бяха обект на нападения от коварния израелски престъпен враг“, се казва в изявление на хутите. „Други сред техните спътници бяха ранени с умерени до сериозни наранявания и получават медицински грижи от четвъртък следобед“, добавя се още в изявлението.

Израелските военни нанесоха в четвъртък удари в района на Сана, контролирана от хутите столица. Изразявайки солидарност с палестинците, хутите често са изстрелвали ракети и дронове срещу Израел по време на войната в Газа. В отговор израелските сили „нанесоха удари по военна цел на терористичния режим на хутите“.

Хутите също така са атакували кораби в Червено море и Аденския залив, за които твърдят, че са свързани с Израел по време на войната в Газа. Бунтовническата групировка контролира големи части от Йемен, който е обхванат от война от 2014 г., и е част от антиизраелския алианс на Иран, наред с войнствени групировки в една голяма част от Близкия изток.