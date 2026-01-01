Русия няма да получи желаното, ако се договори единствено със САЩ, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди, че Москва е допуснала стратегическа грешка, тъй като европейските държави продължават да подкрепят Украйна, а Киев не се е предал.

„Посланието е, че трябва да разговаряте с европейците“, заяви Калас. По думите ѝ договореността за доставки на дизелово гориво от Русия и примирието в енергийния сектор са подарък за руския президент Владимир Путин.

Калас подчерта, че международният натиск трябва да бъде насочен към агресора, за да прекрати войната, а не към жертвата, за да се предаде. Тя посочи, че това е последователната позиция на Европа.

„Ако действаме заедно със САЩ, посланието към Русия ще бъде ясно: прекратете тази война и всички ваши проблеми с петролните рафинерии и други подобни също ще спрат“, добави Калас пред „Евронюз“.

Върховният представител на ЕС заяви още, че украинските удари по руски петролни рафинерии са в съответствие с международното право. По думите ѝ тези съоръжения са легитимни военни цели, тъй като са основен източник на финансиране за руската агресия срещу Украйна.

„Ако погледнем международното право, е ясно, че ударите по рафинериите са част от отбраната на Украйна, защото именно оттам идват средствата за тази война, в която украинци биват убивани всеки ден“, заяви Калас пред „Евронюз“.

Изявленията ѝ идват, след като американското правителство обяви споразумение за доставка на над 300 000 тона дизелово гориво от Русия, както и за „енергийно примирие“ между двете воюващи страни.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще възобнови ударите по руски петролни рафинерии. Той обвини Вашингтон, че е преустановил обмена на разузнавателна информация и е нарушил работата на сателитната интернет услуга „Старлинк“ на фона на засилените руски атаки срещу Украйна. | БГНЕС