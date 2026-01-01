37-годишен мъж почина след жесток побой край Младежкия хълм в Пловдив. Пострадалият е открит в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания, но въпреки усилията на лекарите издъхва часове по-късно. Разследването продължава, а полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички обстоятелства около случая.

Убийството в Пловдив: Жертвата е 31-годишен мъж от Кричим

Към този момент по информация на NOVA има задържани лица - тийнейджъри, сред които има и непълнолетни деца. Днес се очаква полицията и прокуратурата да представят повече факти и обстоятелства около случая. По непотвърдена информация на БНТ има задържани 8 лица. Повечето от тях са непълнолетни – 6 момчета и 2 момичета. Те са задържани за 24 часа и по-късно ще стане ясно дали мерките им за задържане ще бъдат удължени на до 72 часа.

Мъжът е от град Кричим. Работил е в селското стопанство и е помагал на различни земеделски производители. Жителите на Кричим го описват като изключително добър, скромен и работлив човек.

Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговските обекти, които се намират близо в района. Иззети са и записите от камерите на Иван Деспов, който също работи в подножието на Младежкия хълм, съвсем близо до мястото, на което се е разиграл случаят.

Самият Деспов разказа в ефира на „Здравей, България”, че е видял по-рано през деня да се събира група тийнейджъри. „Не им обърнах внимание, защото това е парк, оживено място и се събират такива хора. Впоследствие аз тръгнах от зоната, моите работни ангажименти приключиха и не след дълго, може би няма и час по-късно, ме потърсиха, като казаха, че тук има сериозно наранен мъж, за който първите подозрения бяха, че е паднал от скала”, разказа той.

„Част от групата тийнейджъри се е отделила, отишла е към горичката, където, по всичко личи, се е срещнала с въпросния господин, причинила му е това, което му е причинила, и след това се е върнала обратно“, посочва Деспов, който е видял записи от камери и е разговарял с разследващите след фаталния случай.

Той уточнява, че групата тийнейджъри се състояла от 10 до 15 души на видима възраст между 16, 17 до 20 години. По негови думи в групата не е имало само момчета, а поне три или четири момичета. „Като едно от момичетата, вижда се на записи и от сведения на свидетели, че отива в горичката в посока, където всъщност е станала тази среща“, добави той.

Според него самата среща не е случайно засичане в парка, след което да се е случил конфликт между тях. „Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и се връщат обратно. От камери се вижда, че жертвата също върви в тази посока. Той не върви по главната алея, а по отклонение нагоре към една непопулярна алея“, каза Деспов.

Той обясни още, че в района няма общинска полиция или охрана. По думите му мястото е привлекателно за гражданите, които се разхождат и спортуват. Деспов обаче заяви, че такива случки не липсват. „Тези случаи ги имахме преди няколко години също тук в района. Късно вечер групички, отговарящи на описанието на тези младежи, с техния профил, примамваха по единично други, които са с хомосексуална ориентация чрез приложения и донякъде не съм учуден, че това отново се случва”, каза мъжът.

По негови думи механизмът на цялото престъпление говори за престъпление от омраза. Една от неофициалните версии, която се тиражира, е, че престъплението е извършено от омраза на сексуална основа. Друга неофициална версия гласи, че мъжът е бил примамен чрез SMS в платформа за запознанства.

Ани Атанасова: "Потресена съм. Чакам внуците си, за да ги разходя на най-хубавото място в града ни. Вървя и се чудя възможно ли е това, но явно е факт. Нямаме явно защитено място вече."

"Липсва осветление, липсва видеонаблюдение, липсва физическа охрана."

В своя публикация в социалните мрежи кметът на Кричим Атанас Калчев призова разследващите за бързо и безпристрастно разследване, в което виновните да бъдат изправени пред съда.

Междувременно разследващите подчертават, че работят по всички възможни версии за този случай.