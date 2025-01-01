Когато говорим за подобряване на имунитета, безкрайните реклами на хранителни добавки често объркват, а съветите на специалисти се прескачат един през друг и понякога си противоречат.

Извън това засилването на имунитета никога не трябва да е самоволна инициатива, освен ако лекар не е казал, че това е нужно. Защо? Защото понякога детето изглежда болно поради свръх имунна реакция на организма спрямо даден дразнител и в такъв случай се действа с индивидуален подход.

Родителите най-добре познават реакцията на децата спрямо патогените. Затова и най-добре могат да преценят кога имунитетът „е паднал“. Като цяло говорим за слаб имунитет, когато сме свидетели на чести настинки, респираторни инфекции, кожни проблеми, паразити, инфекции и възпаления. Сред по-редките симптоми, които подсказват за пробойни в естествената ни защита са храносмилателните проблеми, чести гъбични инфекции, афти, болки в ставите, херпес зостер, хронично главоболие, тревожност.

Ако имате подобни оплаквания, най-добре минете през специалист имунилог, който много вероятно ще изпише пълен набор от изследвания, а оттам и ще откриете дефицитите, които ви разболяват. Дори "елементарната" липса на Вит Д може да доведе до сериозни промени в организма.

Междувременно се доверете на максимално естествени методи за добро здраве. Има няколко прости златни правила, с които никой не може да сбърка или да предозира, като достатъчно сън, добра храна и необходимото количество вода, каляване, движение и положителни емоции. Ето с какво помага всяко от тях:

1. Сезонна храна и много течности

Вероятно знаете, че около 80% от имунните клетки в човешкото тяло се намират в червата. Те играят ключова роля за поддържане на силна и ефективна имунна защита.

Когато говорим за здравословна храна, целта не е непременно да следвате строги режими като средиземноморската диета. По-важното е да изградите няколко прости и устойчиви навика – например да консумирате сезонни плодове и зеленчуци и да поддържате добра хидратация.

Специалистите препоръчват да избирате храни, които растат в региона, където сте родени. Това има връзка с т.нар. генетична памет – организмът по-лесно усвоява хранителни вещества, познати на предците ви.

Ако поколенията преди вас са се хранили с орехи, тиква, грозде, ябълки и други местни сезонни продукти, вашето тяло също ги възприема по-добре.

Българските традиционни продукти като киселото мляко, киселото зеле и туршиите съдържат естествени пробиотици, които подпомагат чревното здраве и имунната система. Не ги пренебрегвайте, те са доказали ползите си поколения наред.

Сезонните плодове и зеленчуци са по-богати на витамини, минерали и антиоксиданти. Например:

витамин C – в чушките, ябълките и гроздето;

цинк – в тиквата и семената.

Тези вещества укрепват имунитета и подпомагат естествената защита на организма.

Освен това пийте достатъчно вода дори през по-студените месеци, независимо от неудобството, което може да предизвика честото ходене до тоалетната.

Количеството вода, от което имате нужда, се изчислява лесно - умножете теглото си в килограми по 35 мл (ако сте средно активни), или по 44–46 мл (ако спортувате редовно).

Добрата хидратация помага на организма да се освобождава от токсини, които затрудняват имунната система. Водата също така улеснява втечняването на секрети при кашлица, макар че при продължителни или тежки симптоми винаги трябва да се консултирате с лекар.

2. Здрав сън

Сънят е важен за здравето, защото той позволява на тялото и мозъка да се възстановяват, подпомага имунната система, регулира метаболизма и настроението, както и е от съществено значение за растежа и развитието, особено при децата. Недостигът на сън може да доведе до сериозни последици, включително по-висок риск от хронични заболявания, влошени когнитивни функции и проблеми с психичното здраве. По време на сън се включва имунният механизъм, който подпомага борбата с болестите и инфекциите.

Тялото използва времето за сън, за да се възстанови, мускулите да се регенерират, а мозъкът да обработи и съхрани информацията от деня. Добрият сън подпомага регулирането на хормоните, които контролират апетита, което може да помогне за поддържане на здравословно тегло. Пълноценният сън е ключов за доброто сърдечно-съдово здраве, подобрява паметта и концентрацията.

От колко сън се нуждаем зависи от възрастта, но общите препоръки са за 7 до 9 часа за възрастни. Бебетата, малките деца и тийнейджърите се нуждаят от повече сън, а хората над 65 години се нуждаят от между 7 и 8 часа. Важно е да се вземат предвид и индивидуалните нужди, като нивото на активност и здравословното състояние.

3. Спорт

Спортът оказва силно благотворно влияние върху общото здраве на човека. Въпреки това специалистите не могат еднозначно да определят кой вид физическа активност е най-полезен за организма.

Сърцето е основният „мотор“ на тялото, а редовните тренировки го правят по-издръжливо и ефективно. Движението подобрява кръвообращението, поддържа гъвкавостта на артериите и намалява вероятността от развитие на високо кръвно налягане.

По време на спорт сърдечният мускул се укрепва и започва да изпомпва кръвта по-ефективно, което облекчава неговата работа. Това води до понижаване на кръвното налягане и до по-добър контрол върху нивата на холестерола. Освен това, физическата активност подпомага производството на азотен оксид – вещество, което разширява кръвоносните съдове и улеснява преноса на кислород. Натрупването на излишни килограми може да стане причина за редица здравословни проблеми, а движението е естественият начин да се поддържа нормално тегло. С възрастта организмът губи мускулна маса и костна плътност, но редовните упражнения могат да забавят този процес.

Системното спортуване укрепва и имунната система. Това е така, защото докато тренирате, в тялото се активират белите кръвни клетки, които се борят с вируси и бактерии. Потта също има своята роля – чрез нея организмът се освобождава от токсини и се пречиства естествено.

Помнете, че хората, които поддържат активен и здравословен начин на живот, боледуват по-рядко и се възстановяват по-бързо.

4. Закаляване

Закаляването не означава непременно да хвърлите новороденото си бебе в ледените води на езерото Байкал. По-скоро ще рече подсилване на имунната система, като се адаптирате – вие и децата ви, към външни условия чрез различни процедури, което да ви направи по-издръжливи.

Закаляването включва комбинация от здравословни практики, като подходящо хранене, движение и специфични методи, които укрепват тялото и намаляват риска от заболявания. Освен подходящата храна и спорт, закаляването включва и разходки и прекарване на време на открито. Излизането навън, дори и в студените месеци, помага на тялото да се адаптира към температурните промени. Ако в дъждовен ден трябва да избирате между това да закарате детето си на училище с топла кола с климатик, или да го оставите да стигне пеша с чадър и подходящо облекло, в дългосрочен план по-полезно за него ще е второто. Същото важи и за редовното сблъскване с различни патогени в градския транспорт, в училище, в детската градина или в големи колективи. Изолацията не ви прави по-здрави, а напротив – изнежва.

Това се отнася и за избора на спорт. Ако плуването ви се струва рисковано, защото вие или детето често боледувате, то си струва дългосрочният резултат. Именно тази активност го прави адаптивно към външни условия. Помнете - закаляването укрепва защитните функции на организма и го прави по-устойчив на болести.

5. Любов и положителни емоции

Някои може да сметнат за шега последния от „народните илачи“ за здраве, но е факт, че положителните емоции влияят благоприятно на имунитета. Ако прескочим не малката подробност, че влюбеният човек се освобождава от стреса, то ето как точно помага човек да е влюбен.

Това води до високи нива на т. нар. „хормон на любовта“ окситоцин. Той е специален химикал, секретиран от хипофизната жлеза, имащ за цел да успокоява мозъка и да създава чувство на щастие и удовлетвореност. Хормонът предизвиква чувство на оптимизъм и желание за повече ежедневни дейности.

Противовъзпалителните свойства на окситоцина са научно доказани. Той е мощно собствено средство на организма в борбата срещу болката и възпаленията. Изследванията показват, че той може да облекчи спазми, предменструален синдром, мускулни болки, главоболие и дори родилни мъки.