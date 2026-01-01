Единадесетокласник е установен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на Второ РУ установили, че зад волана на автомобил „Ауди“ е 17-годишен ученик, който е неправоспособен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност.

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Младежът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

По случая е образувана преписка, която след приключване ще бъде изпратена на Районна прокуратура – Перник за отношение по компетентност.