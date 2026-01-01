Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“. Акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига в Турция

Спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана ще бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО, която започва утре в Анкара, Турция, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано днес в коментар на снощните масирани руски удари по Украйна.