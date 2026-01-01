Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига в Турция за двудневно посещение, съобщи турското издание "Дейли Сабах".

Той ще се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган, външния министър Хакан Фидан и министъра на отбраната Яшар Гюлер в Анкара.

Посещението на Рюте най-вероятно ще се съсредоточи върху подготовката за тазгодишната среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица това лято.

Турция, която е важен партньор на НАТО, ще бъде домакин на срещата на върха на лидерите на Алианса за втори път в рамките на повече от двадесет години (Турция беше домакин на срещата на върха на НАТО и през 2004 г. – бел. ред.), отбелязва изданието.

Държавни глави и висши представители от страните членки ще присъстват на срещата, която е насрочена за 7 и 8 юли. Очаква се на нея да вземат участие около 6000 души.

В турската столица текат приготовления за събитието, на което лидерите на Алианса вероятно ще обсъждат бъдещето на НАТО, тъй като конфликтите по света се увеличават и ги карат да повишат разходите за отбрана. В страните членки на НАТО се провеждат поредица от панели като подготовка за срещата, като първият е бил в Испания. В Анкара властите обновяват военното летище "Етимесгут", което ще бъде основният транспортен център за гостите. Пистите на летището се разширяват, а ще бъде построена и къща за гости, където да бъдат настанени делегациите.

Президентският комплекс и конгресна зала в столицата Анкара ще бъдат основните места за провеждане на срещата. В комплекса се изгражда пресцентър, където държавните глави ще дават пресконференции. Агенцията за отбранителна индустрия също ще бъде домакин на форум за отбрана по време на срещата.

Тази година Турция отбелязва 74 години от присъединяването си към НАТО и има втората по големина армия в Алианса. Тя е единствената страна по "южния фланг" на НАТО с голяма военна сила и е врата към Близкия изток и по-широка Азия, отбелязва изданието. Сигурността на Черно море също до голяма степен зависи от Турция, особено на фона на конфликта между Русия и Украйна, който застрашава морската сигурност, посочва "Дейли Сабах".

На последната среща на върха в Хага миналата година страните членки на НАТО се съгласиха да повишат разходите си за отбрана до около 5 процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана до 2035 година. Анкара ще бъде мястото, където за първи път ще се измери напредъкът по този голям план за инвестиции. Последният доклад на НАТО показа, че военните разходи са се увеличили с една пета през 2025 година и са достигнали 574 милиарда долара, информира още изданието.