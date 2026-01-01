След като избяга от домашен арест и твърдеше, че е напуснал страната, бургаският инфлуенсър Стоян Колев отново изненада последователите си.

В ново видео, публикувано в профила му в TikTok, той обяви, че се прибира обратно в България.

"Връщам се. Проблемът ще се реши. Арестантът се връща, България ще тръгне напред. Всички ще имат пари. България на три морета. Като се върна аз, ще цъфнем и вържем. Идвам си, ето ме, искате ме, връщам се. Изперках от материал, да, така е. Какво да правя под домашен арест", казва той от движещ се автомобил.

Само за час клипът е събрал десетки хиляди гледания в платформата.

Стоян Колев е избягал от домашния си арест в Бургас, полицията го издирва

На 24 август полицията в Бургас обяви, че издирва популярния в социалните мрежи Колев, след като той е успял да избяга от жилището си, въпреки че е бил поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство.

Около 15:00 ч. в понеделник, в полицията е постъпил сигнал от електронната гривна, поставена на крака на обвиняемия. Полицейски патрул веднага е изпратен до адреса. При първата проверка служителите на реда установили, че Колев все още се намира в жилището си, а при втората е установена липсата му в жилището.

Припомняме, че на 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Колев. Той е предаден на съд за две деяния за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление. Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка. Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.

На 16 юни той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка.

Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.

На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев бе наложена мярка „домашен арест“. Делото бе внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.