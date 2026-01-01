Току-що правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Той се превърна в политическа мишена още преди да бъде представен. Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи с протести. Всичко, свързано с този бюджет, е подложено на атака. Вече си мисля, че дори намерението той да бъде приет до края на 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна – бюджетът за 2027 г. да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове, както и да се създаде обществена среда, в която разумната дискусия да бъде подменена с политически спекулации, заяви министърът на финансите Гълъб Донев.

Той благодари на всички, които участват отговорно в обсъждането на параметрите на бюджета.

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„Имаме сериозна нужда от общество от гласове, които ни вразумяват. Съгласете се, че не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс. Всъщност може – точно това е рецептата, по която бяха планирани бюджетите през последните шест години. Няма как безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари. Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване. Затова Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването.“, посочи Донев.

Бюджет 2027 има ясна цел - да се справим с наследените дисбаланси и да върнем публичните финанси на устойчив път, като запазим доходите и подкрепата за най-уязвимите, заяви той.

Бюджетната рамка за 2027 г. е изготвена при прогноза за реален икономически растеж от 2,5%. Очакваната средногодишна инфлация е 4%, като в края на годината се предвижда тя да се забави до 2,6%.

Според представените разчети компенсацията на един нает в икономиката ще нарасне с 6,2%, а безработицата ще остане около 3,4%.

Донев подчерта, че прогнозата е предпазлива и не разчита на прекалено оптимистични икономически допускания.

Представените параметри предвиждат дефицит от 3,5% от БВП на касова основа през 2027 г. По европейската методология ESA 2010 обаче дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да достигне 4,2% от БВП.

Донев обясни разликата основно с разходите за отбрана. По методологията ESA 2010 военното оборудване се отчита в годината на доставката, независимо кога е извършено плащането.

Той посочи, че бюджетната рамка за периода 2027–2029 г. е съобразена с препоръките за стабилизиране на публичните финанси и с процедурата на Европейския съюз при прекомерен бюджетен дефицит, за която съобщи в изявлението си.

Кредитният рейтинг на България

В изявлението си Донев коментира и оценката на международната рейтингова агенция Standard & Poor's, като посочи, че перспективата пред България е променена от положителна на стабилна, но самият кредитен рейтинг не е понижен.

Според цитираните от него прогнози агенцията очаква икономически растеж от 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% за периода 2027–2029 г.

Донев свърза промяната в перспективата с отчетените фискални показатели, включително посочена от него корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от БВП, както и с констатации в доклади на Сметната палата.

Той заяви, че правителството цели да възстанови устойчивостта на публичните финанси, като същевременно запази доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

Законопроемтът за държавния бюджет за 2027 г. ще бъде внесен още днес в Народното събрание.

Не очаквам да има трудности по приемането на този бюджет, заяви Донев, който повтори думите на министър-председателя Румен Радев, че това е най-социалният бюджет от години. "През последните 6-7 години по-социален бюджет от този няма", смята финансовият министър.

Попитан дали е предвидено увеличение на доходите в сектор "Сигурност", той каза, че такова не е предвидено.