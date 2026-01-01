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Мариана и Любо в преследване на пет печата за един ден в събота от 16:30 ч. по NOVA

Впечатляващи интерактивни срещи и борба с времето предстоят в новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. Дъждът и лошите атмосферни условия ще се окажат сериозна пречка по пътя на Мариана и Любо към крайната цел. Двамата приключенци ще вземат крайни решения, но новите пътища, по които ще поемат, ще им поднесат приятни изненади.

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Връх Руен се оказва едно от най-големите предизвикателства пред двойката до момента. Ще успеят ли да се справят с калта, дъжда и тясната планинска пътека, за да стигнат до върха или ще им се наложи да отложат изкачването?

Свобода на колела
NOVA

Пътешествието им продължава след кратка живописна спирка на язовир Батак. Мариана и Любо ще тръгнат по следите на Априлското въстание. В Брацигово и в обновения Регионален исторически музей в Пазарджик те ще се върнат към една от най-драматичните страници на българската история. А как ще успее да ги изненада най-модерната археологическа зала у нас?

Свобода на колела
NOVA

Църквата „Св. Архангел Михаил“ помни смелостта и саможертвата на десетките българи, които са загинали през 1876 г. зад стените й. Това специално място ще остави дълбок отпечатък върху двамата пътешественици.

Свобода на колела
NOVA

Изненада очаква Мариана в края на тяхното пътешествие, но дали премеждията по пътя няма да я осуетят? Не пропускайте новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. Следете всичко за „Свобода на колела“ в социалните мрежи Facebook и Instagram. Всички епизоди може да гледате и в NOVA PLAY.

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