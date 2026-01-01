Митническите служители от отдел „Митническо разследване и разузнаване“ в Териториална дирекция Митница Пловдив задържаха 11 125 текстилни изделия и спортни обувки със знаци на търговски марки.

Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при проверка на товарен автомобил с чужда регистрация, влизащ в страната от Гърция през граничния преход Капитан Петко войвода.

Агенция „Митници“

Водачът – македонски гражданин, представил документи за превоз на текстилни изделия от Турция за Северна Македония.

След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. При нея се установява, че в товарното помещение, сред декларираната стока, има общо 10 891 текстилни изделия, по-голяма част от които блузи, якета и панталони, както и 234 спортни обувки, всички носещи лога на известни марки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.