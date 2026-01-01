В община Видин продължава постоянният прием на документи за запълване на освободени места по проекта „Топъл обяд“, който осигурява безплатна храна за 500 жители, съобщиха от общинската администрация.

Кандидатите от град Видин подават заявление-декларация и необходимите документи в Общинското предприятие „Социални дейности“ на ул. „Княз Борис I“ №3, а жителите на селата в общината – в съответните кметства.

Безплатен топъл обяд ще има и през 2027 г. за близо 67 000 души

Право на безплатна топла храна имат лица и семейства без доходи или с ниски такива, самотно живеещи пенсионери, хора, обект на социално подпомагане, както и с увреждания или здравословни проблеми. Подкрепата е предназначена също за хора, изпаднали в затруднение поради инцидентни обстоятелства, бездомни хора и граждани на трети страни от уязвими групи.

Безплатната храна се осигурява всеки работен ден чрез кетъринг на стойност 2,10 евро (4,11 лв.) на ден за порция. Тя включва супа, основно ястие и хляб, а веднъж седмично – и десерт. За потребителите са предвидени и съпътстващи подкрепящи мерки, като индивидуално консултиране според нуждите им.

Проектът се осъществява по Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021–2027), съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс, подготвя се удължаване на изпълнението до 16 юли