Полицията в едно от предградията на Чикаго съобщи снощи, че е предотвратила потенциално масово убийство, след като е арестувала 19-годишен мъж, за когото се смята, че е планирал нападение с огнестрелно оръжие срещу индуистко място за поклонение, предаде Асошиейтед прес.

Александрос Папоракис, касиер в заведение от веригата "Тако бел" в Палатайн, Илинойс, е изправен пред обвинения за отправяне на терористична заплаха и незаконно притежание на оръжие. Разследващите смятат, че е възнамерявал да атакува най-големия индуистки храм в град Аурора, щата Илинойс, макар че точното планирано място все още се уточнява.

Колеги на обвиняемия съобщили на полицията, че са получили обезпокоителни дигитални съобщения от него, включително документ, описващ предполагаем план за извършване на масова стрелба, както и снимки на тактическа екипировка. Според прокуратурата на окръг Кук Папоракис открито се е определял като привърженик на идеологията за превъзходство на бялата раса и е заявявал пред колегите си, че няма търпение да убива индийци.

Полицейските управления на Маунт Проспект и Палатайн координирали действията си, за да открият и арестуват Папоракис, докато излизал от дома си в неделя следобед. Разследващите смятат, че той е възнамерявал да извърши нападението именно тогава.

Той предполагаемо е казал на свои колеги от "Тако бел", че неделя ще бъде "специален ден".

Прокурорите твърдят, че по-рано същия ден Папоракис се е обадил на един от колегите си и е заявил, че оръжието му е засякло, след което е напуснал мястото "много бързо", без да бъде забелязан.

"Сериозността на тази предполагаема заплаха не може да бъде подценена", заяви началникът на полицията в Палатайн Уилям Норд, като добави, че защитата на религиозните обекти е сред приоритетите на органите на реда.

Според прокуратурата Папоракис е изпратил на свой колега осемстраничен документ, озаглавен "Защо се сражавах", известен още като "Манифестът на стрелеца от Аврора", в който индийци, евреи и афроамериканци били описани като "подчовеци", а също така бил изложен план за убийството на възможно най-много представители на тези групи.

При претърсване на дома му следователите открили пушка от тип АР без сериен номер, заредени пълнители и боеприпаси, газов контейнер с обиден надпис, насочен към южноазиатци, както и множество предмети с нацистка символика, съобщиха полицията и прокуратурата.

Според обвинението Папоракис се описва в манифеста си като "социопатичен неонацист, привърженик на превъзходството на бялата раса, изпълнен с омраза и фантазиращ за масови убийства почти всеки ден".

Вчера съдията е постановил Папоракис да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следващото му явяване пред съда е насрочено за 30 октомври.