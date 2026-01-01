48-годишен мъж от разградското село Стражец е задържан след скандал и побой над брат си близнак в Разград. До конфликта се стигнало заради спор за наследствен имот.

Инцидентът е станал около 17:40 часа на 14 октомври на междуетажна площадка в жилищен блок на бул. „България“. Мъжът, който бил в явно нетрезво състояние, предизвикал скандал с брат си. Последвала размяна на удари и закани за убийство.

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След инцидента 48-годишният мъж е отведен в Районното управление в Разград и задържан.

По случая е започната проверка.