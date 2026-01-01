Срутване на покрива на училище в град Пешавар, Северозападен Пакистан, днес отне живота на най-малко 29 души - 28 деца и една учителка, съобщи говорител на местна болница, цитиран от Асошиейтед прес.

Сред жертвите са шест момичета. Най-големите сред загиналите деца са били на 13 години.

Ранени са били над 50 души, някои от които са в критично състояние.

Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под отломките.

Засега не е ясно каква е причината за срутването.

Собственикът на сградата е арестуван, наредено е разследване.

Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти често не се спазват стриктно, отбелязва АП. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите.

Най-малко 14 деца загинаха през юни тази година в източния пакистански град Лахор при срутването на покрива на център за извънкласно обучение.

В столицата Исламабад, президентът Асиф Али Зардари и министър-председателят Шехбаз Шариф в отделни изявления изразиха скръбта си във връзка със смъртта на десетки хора и поднесоха съболезнования на опечалените семейства. Държавният глава също така призова за цялостно разследване на срутването и подчерта, че е необходимо да се гарантира, че училищните сгради отговарят на стандартите за безопасност, за да бъдат предотвратени подобни трагедии.