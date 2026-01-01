Опозицията скочи срещу предложението на правителството минималната работна заплата да бъде 660 евро, като разкритикува размера и подхода на кабинета. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или с 6,4% спрямо размера ѝ от 620,20 евро през 2026 г.

"Не е окончателно определен размерът на минималната работна заплата", заяви междувременно премиерът Румен Радев в Брюксел.

"Ако питате мен, искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но нямаме такава възможност. Знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет", допълни Радев и посочи, че се водят последни уточнения по бюджета, като изрази надежда да има добро и балансирано решение, "защото интересите на работодатели и синдикати се сблъскват винаги".

Правителството предлага 660 евро минимална заплата от 1 януари 2027 година

Не подкрепяме решението на правителството за размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 660 евро, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше таванът на МРЗ. Това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова пред журналисти в кулоарите на парламента по повод предложението на кабинета за 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации.

Още при входирането на промените в Кодекса на труда, свързани с определяне на МРЗ, от ГЕРБ-СДС заявихме своите резерви за разписания механизъм, добави Жекова.

Многократно по време на дебатите в пленарна зала и в комисия предупреждавахме, че има неяснота за самия механизъм, без да защитаваме досега действащия автоматичен механизъм, заяви народният представител от ГЕРБ-СДС Галя Василева. Призовавахме за по-конкретни текстове, защото по така написаните в момента текстове само Министерския съвет ще определя размера на МРЗ, когато няма съгласие между работодатели и синдикати, добави тя.

Като дясноконсервативна партия, винаги сме считали, че съществуващият досега автоматизъм за определянето на МРЗ на практика е в ущърб на българския бизнес, така че споделяме премахването на автоматизма, но в същото време имаме сериозни резерви по начина на определяне на МРЗ с механизма, който "Прогресивна България" предложи, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Апелирахме управляващите да се вслушат в това, което предлагаме, за съжаление това не се получи и сега виждаме, че има напрежение и единият от синдикатите не подкрепи размера на МРЗ, добави тя. След като няма съгласие в рамките на социалния диалог с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава МРЗ, каквато е изгодна за тях, посочи Петкова.

Попитана какъв очаква да е дефицитът, изготвен от правителството, Теменужка Петкова отговори: "изненадана съм, че в тази ситуация правителството не информира Народното събрание или поне Комисията по финанси за бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия". България е в процедура по свръхдефицит и смятам, че трябваше да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка, каза Петкова. Очакваме да чуем от Европейската комисия какви са параметрите, допълни тя.

По думите ѝ се дава заявка за свиване на дефицита, намаляване на дълга и на разходите, но никой не казва как и с колко ще се случи това. Категорично се потвърждава въвеждането на данък свръхпечалба, което е сериозен проблем за българския бизнес и това ще засегне печелившият и добре организиран бизнес, заяви Теменужка Петкова. Данъчните оценки на сградите ще бъдат увеличени, което ще доведе автоматично до увеличаване на данък сгради, коментира още тя.

Българските учители ще губят 167 евро на месец от своите заплати благодарение на управлението на Румен Радев, заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Битката на Румен Радев с работещите бедни продължава. Виждаме, че той е решил да поеме и една друга битка, с други олигарси – това са учителите, коментира Сабрутев. По думите му, увеличението от 7,5% реално е намаление от 11% по стария механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ).

МРЗ ще бъде по-ниска с 32 евро спрямо механизъма, който ние финансирахме преди управлението на „Прогресивна България“, посочи депутатът. Вместо 692 евро на месец, хората с МРЗ ще получават едва 660 евро – разликата е точно сметката за ток или вода, добави той.

През 2026 г. с бюджета на Гълъб Донев не се изпълни ангажиментът за 125% от средната работна заплата. Радев обеща да се бие с олигарсите, а те се оказаха работещите и учителите, коментира още Венко Сабрутев.