Полицията издирва 74-годишния Иван Дечев Кремов от Котел, който е в неизвестност от 9 октомври 2026 г. Мъжът е обявен за общодържавно издирване по молба на негови роднини.

Той е висок около 180 см, с едро телосложение, светло лице, пъстри очи и бяла коса с оплешивяване в горната част на главата.

ОДМВР - Сливен

В деня на изчезването си е бил облечен с дънки и черно зимно яке, обут е бил със сиво-черни маратонки.

От Районното управление в Котел призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на мъжа, да подаде сигнал на телефон 112, на тел. 044 644 485 или в най-близкото поделение на МВР.