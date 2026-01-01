Криминалисти от Районното управление в Сливен са задържали 21-годишен мъж след опит за грабеж на непълнолетно момче в района на квартал „Сини камъни“.

Задържаха 21-годишен за грабеж пред дом в Сливен

Сигналът за случая е подаден на 14 октомври в 7:40 ч. По първоначални данни мъжът е използвал сила, за да отнеме пари от момчето.

След незабавни издирвателни действия заподозреният е установен в рамките на няколко часа. Той е криминално проявен и е от Сливен. Задържан е за срок до 24 часа.

Задържаха 15-годишен за кражба от автомобил в Сливен

По случая е образувано досъдебно производство.