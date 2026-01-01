Специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“ се провежда в Пазарджишка област. Проверки се извършват на пътя Пазарджик – Пловдив, в района на разклона за село Говедаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

В акцията участват екипи на сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция и на Районното управление в Пазарджик. В контролните действия са включени и представители на Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Областната дирекция „Инспекция по труда“.

Спецакция на полицията в Пазарджишко

Проверяват се водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и превозваните от тях товари.

Полицейските служители следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, проверяват правоспособността на шофьорите и техническата изправност на превозните средства. При установени нарушения се съставят актове или фишове.

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Представителите на останалите контролни институции извършват проверки в рамките на своите правомощия.

При специализирана полицейска акция през август тази година бяха открити и иззети 233 кутии с общо 2918 флакона диазотен оксид, известен като райски газ.