Специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“ се провежда на територията на област Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Действията са в района на пътя Пазарджик-Пловдив - при разклона за село Говедаре. В операцията участват екипи на сектор „Пътна полиция“, Районно управление-Пазарджик, както и представители на Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Областна дирекция „Инспекция по труда“ и БГ ТОЛ, уточниха от полицията.

Проверяват се шофьори на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на превозваните товари. Контролът е за употреба на алкохол и наркотични вещества, правоспособност на водачите и техническа изправност на автомобилите. За установените нарушения се съставят актове или фишове.

"На 18 октомври над 160 автомобила бяха проверени до обед в рамките на специализирана полицейска операция по линия на пътната безопасност на територията на област Благоевград", съобщи старши инспектор Георги Бучков - началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР.