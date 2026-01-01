Откриха извършителя на кражба, извършена преди седмици в Пазарджик. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Преди няколко седмици сигнал бил подаден от 70-годишна жителка на Пазарджик. Пенсионерката съобщила, че от магазин е извършена кражба на портмонето й, в което имало 20 евро и мобилен телефон.

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Криминалистите установили, че посегателството е осъществено от 67-годишен жител на областния град.

По случая е образувана преписка. Откраднатите вещи са намерени и върнати обратно на собственичката им.