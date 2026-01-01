Европейският съюз (ЕС) обяви днес, че отлага срещата на върха със страните от Персийския залив, която бе насрочена за 24 октомври в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

ЕС не посочи причина за отлагането, като каза само, че новата дата ще бъде обявена „в подходящ момент“.

Срещата обаче бе отложена в момент, когато атаките от страна на хусите засилиха опасенията за сигурността на Саудитска Арабия, отбелязва Ройтерс.

Отлагането е пореден удар по усилията на Саудитска Арабия да бъде домакин на световни събития въпреки ескалацията на войната с хусите.

ЕС отчасти възнамеряваше чрез срещата на върха да демонстрира солидарност със страните от Залива и Саудитска Арабия на фона на войната и решението за отмяната му подчертава колко сериозна е ситуацията, отбелязва Ройтерс.

Миналия уикенд 13 души бяха убити и стотици бяха ранени при удари по летището в Рияд, за които отговорност поеха подкрепяните от Иран йеменски хуси.

Летището, където се очакваше да пристигнат високопоставените гости, бе затворено след атаките.

ЕС заяви, че все още вижда „голямо стратегическо значение“ в отношенията между двата региона, и допълни, че остава ангажиран със „задълбочаването“ на партньорството.