Двама 75-годишни са пострадали, след като лек автомобил „Тойота Ярис“ падна в коритото на река Арда на пътя между село Търън и Мадан. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

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Инцидентът е станал на 14 октомври около 11:51 ч., след като шофьорът, който е от Неделино, е загубил контрол над управлението.

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Водачът е с множество фрактури на ребра, а спътница му е получила контузия на гръдния кош. Двамата са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, без опасност за живота.