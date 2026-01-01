57-годишен мъж е с опасност за живота, след като паркиран автомобил потеглил на заден ход и паднал в дере край село Долене. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 10 октомври около 12:20 ч. на паркинг преди селото.

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По първоначална информация лек автомобил потеглил назад, докато 57-годишният водач и негова връстничка слизали от него. И двамата са от София.

При инцидента шофьорът е получил мозъчен кръвоизлив, счупвания на ребра и пневмоторакс.

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ – Сандански с опасност за живота.