Главен инспектор Георги Найденов е назначен за временно изпълняващ длъжността началник на сектор „Охранителна полиция“ в Първо районно управление – Стара Загора. Днес той беше представен пред състава от директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора старши комисар Димитър Машов.

Назначението е със заповед на заместник-главния секретар на МВР.

Георги Найденов е завършил Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“ във Велико Търново през 1997 г. Започва работа в системата на МВР през 2005 г. в РПУ – Пирдоп. От 2008 г. работи в различни структури на ОДМВР – Стара Загора, а от 2010 г. заема различни ръководни длъжности.

От 5 октомври 2023 г. до назначаването си е бил началник на група „Патрулно-постова дейност“ в сектор „Охранителна полиция“ при Второ РУ – Стара Загора.

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При представянето старши комисар Димитър Машов подчерта, че очаква активна работа и решителни професионални действия от новия началник и целия състав на Първо районно управление.

Сред основните приоритети той посочи превенцията и разкриването на конвенционални престъпления, както и активното присъствие на служителите от „Териториална полиция“ в малките населени места и работата им сред хората.

По отношение на пътната безопасност директорът на ОДМВР – Стара Загора акцентира върху видимото присъствие на полицейските патрули и мерките за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Той подчерта, че трябва да има безкомпромисно отношение към водачите, които шофират след употреба на алкохол или наркотици, както и към неправоспособните шофьори.

Машов заяви още, че очаква резултати в борбата с престъпленията, свързани с наркотици, с акцент върху разпространението им.

Главен инспектор Георги Найденов благодари на ръководството на ОДМВР – Стара Загора за доверието и увери, че ще работи активно за изпълнението на приоритетите на МВР.

На представянето присъстваха и заместник-директорът на областната дирекция комисар Асен Йорданов и началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Павел Вълев.