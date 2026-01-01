Апелативният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева, сочена като организатор на схемата за източване на пари от Здравната каса чрез фалшиви хоспитализации. Съдебното заседание беше прекъснато, за да се изчака медицински екип, който да окаже помощ на обвиняемата, на която ѝ прилоша, докато даваше обяснения. Тя пожела делото да продължи, след като Спешна помощ я прегледа, съобщи БНТ.

"Колегите ми измериха кръвното 120/61, направиха електрокардиограма, отчетоха незначителна промяна и кръвна захар 7,7. Коментирали сме за терапията, която провеждам. В състояние съм да участвам в делото и искам то да продължи", посочи проф. Генева, с което беше и даден ход на делото да продължи.

Веднага след уточненията за здравословното си състояние, тя добави и обяснения по същество. Каза, че има вина в "цялото нещо" и не оспорва това: "Чувствам вина не само като наказание, а и чисто морално. Няма лекар, който да не стои в съдебна зала и да не чувства вина, особено когато има много доказателства и то от колеги, с които е седяла на една маса", посочи още Генева, но поиска да бъде пусната под гаранция и в последната си дума пред съда каза само "благодаря".

Шефът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания (СНИМКИ)

Иначе по-рано стана ясно, че арестуваната лекарка се надява на по-лека мярка след подадените оставки като декан на Медицинския факултет в Пловдив и шеф на Клиниката по ревматология. Адвокатът й Георги Кутрянски представи заявленията й за оттегляне от двата поста. Защитата не оспорва, че има обосновано предположение за извършване на престъпление. "Клиентката ми е дала подробни обяснения. Няма опасност тя да повлияе на свидетелите, вече не работи в Клиниката по ревматология и Медицинския факултет", изтъкна Кутрянски, посочи "24 часа".

"Вярвам в българското правосъдие и че съдът може да види отвъд видимото. Бих искала да бъда с парична гаранция. Не бих могла да посоча размер, но средствата, с които разполагам, съвсем не са такива, каквито се цитират", каза проф. Генева.

Проф. Попова беше арестувана при акция на отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция (ОД) на МВР – Пловдив, под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Повдигнатото обвинение на шестимата задържани е за участие в организиране престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над три млн. евро.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в частния ѝ медицински център „Артмед“. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите и изрази съжаление в съдебната зала. Останалите четирима обвиняеми са освободени с различни мерки за неотклонение.