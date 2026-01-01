Към момента не е настъпила нито една от хипотезите за освобождаване от длъжност на декана на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Това посочват от висшето училище в отговор на запитване по повод повдигнатите обвинения на проф. Мариела Генева-Попова и още петима души за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги".

Проф. Попова е декан на факултета. Вчера Окръжният съд постанови спрямо нея мярка за неотклонение „задържане под стража".

Деканът на Медицинския факултет в Пловдив е сред 10-те задържани при акцията в УМБАЛ „Св. Георги“

В Закона за висшето образование и Кодекса на труда са изброени изчерпателно случаите, при които ректорът може по своя инициатива да освободи от длъжност член на академичния състав или ръководен служител, заемащ изборна длъжност, пишат от МУ и допълват, че към момента нямат правно основание. При липса на такова ректорът не разполага с правомощия да освободи със своя заповед декана на Медицинския факултет. В случай на влязло в сила решение, присъда или разпореждане на компетентните органи, което изисква отстраняването или освобождаването от длъжност на декана, ректорът ще издаде съответната заповед, посочват от университета.

Припомняме, че от вчера, 7 октомври, длъжността декан на Медицинския факултет временно се изпълнява от проф. д-р Павел Тимонов, дм - заместник-декан на Медицинския факултет.