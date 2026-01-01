17-годишната Ивелина Миленова Димитрова, която беше обявена за издирване в Сливен, е открита в добро здраве. Момичето само се е явило в Районното управление в града, съобщиха от полицията.

В неизвестност от дни: Издирват 17-годишно момиче от Сливен (СНИМКА)

От ръководството на РУ-Сливен благодариха на всички, които са се отзовали на призива за съдействие при установяването на местонахождението ѝ.

Ивелина е напуснала дома си на 11 октомври, а на следващия ден е била обявена за издирване по молба на свои близки.