Ще преценя дали имам основание да обжалвам избора и дали е целесъобразно, каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред медиите във връзка с избора на нов и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова от Пленума на Висшия съдебен съвет.

По отношение това, че Прокурорската колегия е предложила само един кандидат за заемане на поста, Найденов посочи, че това е продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат.

Пленумът на ВСС избра за и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова-Проданова

На въпрос защо не е предложил кандидат министърът на правосъдието заяви, че не е имал достатъчна убеденост да предложи кандидат, който да е подходящ, тъй като не е получил кадровите справки на прокурорите от Върховна касационна прокуратура, които имат право да изразят съгласие, за да участват в процедурите.

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова-Проданова за и.ф. главен прокурор със 17 гласа „за“ и два гласа „против“. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Според Закона за съдебната власт постът на и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС), на Върховния касационен съд (ВКС) и на главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор. Нейният мандат изтича на 22 октомври.