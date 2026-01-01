Над 4600 нарушения на трудовото законодателство са установени при проверки в морските курорти през летния сезон на 2026 г. Инспекторите по труда са извършили 950 проверки в обекти със сезонен характер по Българското Черноморие, съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Инспекционната кампания е проведена в периода от май до септември от дирекциите на Инспекцията по труда в Бургас, Варна и Добрич. За засилване на контрола са командировани и инспектори от други дирекции в страната.

Проверените обекти са с общо 27 894 работници и служители. Сред установените нарушения 622 са свързани с работното време, а 486 – със заплащането на труда. Открити са 142 души, работещи без трудов договор.

Инспекторите са установили също 50 чужденци без достъп до пазара на труда и 24 непълнолетни, полагащи труд без разрешение от контролния орган.

При проверките са констатирани и нарушения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Сред тях се открояват пропуски при инструктажите на работещите и при спазването на изискванията за електробезопасност.

За установените нарушения са съставени 330 акта за установяване на административни нарушения.

Инспекция по труда с проверки по морето до края на септември, в началото на ноември започват и по зимните курорти

Сезонната работа крие рискове от недеклариран труд

Обектите със сезонен характер се определят като рискови заради различните форми на недеклариран труд. Сред тях са работата без трудов договор, наемането на служители на непълен работен ден, които в действителност работят по осем или повече часа, както и наемането на непълнолетни и на граждани на трети държави без необходимите условия за това.

От Инспекцията по труда напомнят, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на работа и заплащане е основна гаранция за защита на правата на работещите. Той трябва да бъде предоставен на служителя преди постъпването му на работа.

Работниците и служителите трябва да получат екземпляр от договора, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика.

От агенцията призовават работещите да подават сигнали своевременно при нарушаване на трудовите им права, докато все още са на работните си места. Прикриването на действителните обстоятелства около трудовото правоотношение ограничава възможностите на контролните органи да окажат съдействие и да приложат закона ефективно.

Сигнали могат да се подават на място в регионалните дирекции, по пощата или с куриер, чрез специалната форма на сайта на ИА ГИТ, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Припомняме, че през първите шест месеца на 2026 г. Инспекцията по труда е установила над 96 000 нарушения на трудовото законодателство при 24 772 проверки в страната. Тогава са открити 1774 души, работещи без трудов договор, а 51 576 от нарушенията са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.