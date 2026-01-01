22-годишният мъж, издирван за домашно насилие над 18-годишната си приятелка, е открит и привлечен като обвиняем. По разпореждане на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Прокуратурата предстои да поиска от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Удари по главата и тялото: Разследват насилие над бебе на месец и 18-годишната му майка

Сигналът за случая е подаден на 13 октомври малко преди 19:00 ч. на телефон 112. Жената съобщила, че е била подложена на домашно насилие от своя 22-годишен приятел, от когото има дете.

По думите на потърпевшата мъжът е нанесъл удари в областта на главата и тялото както на нея, така и на бебето, след което е напуснал мястото.

Пострадалата е прегледана и освидетелствана в болницата в Перник. Работата по случая продължава.