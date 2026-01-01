Мъж на 57 години е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало вчера около 07:30 ч. на ул. „Юрий Гагарин“ в посока Перник, след светофарите в квартал „Мошино“.
Лек автомобил „Ауди“, управляван от 58-годишен жител на Перник, е блъснал пешеходеца.
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Пострадалият е получил спешна медицинска помощ в пернишката многопрофилна болница, където е настанен за лечение.
Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.
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Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.