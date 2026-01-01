Мъж на 57 години е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало вчера около 07:30 ч. на ул. „Юрий Гагарин“ в посока Перник, след светофарите в квартал „Мошино“.

Лек автомобил „Ауди“, управляван от 58-годишен жител на Перник, е блъснал пешеходеца.

Млада шофьорка блъсна 71-годишна жена на пешеходна пътека в Перник

Пострадалият е получил спешна медицинска помощ в пернишката многопрофилна болница, където е настанен за лечение.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

Мъж е с опасност за живота след катастрофа в Пернишко

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.