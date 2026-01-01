Жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Жена е в тежко състояние след удар от микробус в Перник

Инцидентът е станал вчера, 25 август, около 12:00 ч. в района на Начална спирка в областния град. Лек автомобил „БМВ“, управляван от 23-годишна перничанка, блъснал 71-годишна нейна съгражданка, която пресичала пътното платно на пешеходна пътека.

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След преглед в болница е установено, че пострадалата е получила комоцио, но е отказала хоспитализация. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.