78-годишен мъж пострада сериозно при катастрофа в Перник, съобщиха от полицията в града.

Инцидентът е станал вчера, около 15:30 ч. на кръстовището на улиците „Ставропол“ и „Йордан Благоев“.

Лек автомобил „Опел“, управляван от 78-годишния жител на областния град, катастрофирал, удряйки се в стоманобетонен стълб, собственост на електроразпределителното дружество. От удара и колата, и стълбът са повредени. Шофьорът е транспортиран за преглед в МБАЛ „Р. Ангелова“, където е установено, че е с комоцио. Отказал е лечение и е бил освободен.

Образувано е бързо производство и процесуално-следствените действия продължават.