Мъж е с опасност за живота след катастрофа в Пернишко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал снощи малко след 20:00 ч. в района на Батановци.

Лек автомобил, управляван от 65-годишен перничанин, блъснал движещия се по пътното платно 41-годишен мъж от радомирското с. Прибой.

Пострадалият е закаран в МБАЛ „Р. Ангелова“, а впоследствие преместен в столично лечебно заведение. Настанен е в реанимация с политравма и опасност за живота.

Водачът на автомобила е изпробван за алкохол и наркотични вещества с отрицателни резултати.

Образувано е досъдебно производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.