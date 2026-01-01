Два тира катастрофираха на Северната cкоростна тангента на София.

Шофьорът на единия камион - турски гражданин, е загинал, а другият водач - българин на 59 години, е с гръдна травма и закаран в болница, съобщиха от Спешна помощ.

БГНЕС

БТА

Тежкото произшествието е станало около 14:00 ч., след отбивката за Требич, в посока ГКПП „Калотина“. На място веднага са пристигнали три екипа огнеборци, полиция и екипи на Бърза помощ.

Ремаркето на единия камион е почти напълно изгоряло. Засегнат е сериозно и вторият камион.

БТА

БТА

Причините за инцидента се изясняват.

Пътят беше затворен за часове и в двете посоки - към Калотина и към магистрала "Хемус". Образува се сериозно задръстване.