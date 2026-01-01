Служителите в трите детски ясли в Габрово настояват за увеличение на възнагражденията с поне 10 процента от 1 януари 2027 г. и за подписване на отраслов колективен трудов договор в здравеопазването. Това каза пред репортер на БТА Мариела Йорданова, секретар на Федерация „Синдикат на здравеопазването“ към КНСБ за област Габрово по време на протестна акция на работещите в детските заведения.

Йорданова, която има 37 години професионален стаж като медицинска сестра в детска ясла, заяви, че исканията са от името на служителите в яслите. По думите ѝ възнагражденията на работещите не отговарят на натовареността, отговорността и спецификата на грижите за деца в най-ранна възраст.

„Искам да се възнагради качествено трудът на тези хора“, посочи тя. Според нея увеличението на заплатите с 5 процента в началото на тази година е недостатъчно, а предвиденото подобно увеличение от началото на следващата година също няма да удовлетвори исканията на работещите.

Йорданова посочи, че основната заплата на детегледачките е 658 евро нето, което е малко над минималната работна заплата. Тя призова също да бъдат увеличени единните стандарти за издръжка на дете в детските ясли и яслените групи към детските градини.

По думите ѝ вече четири години в сектора няма подписан отраслов колективен трудов договор. Това затруднява договарянето на възнагражденията и условията на труд, тъй като липсва обща основа, върху която да се надграждат общинските колективни трудови договори и договорите на ниво лечебни заведения.

„Необходимо е да има основата, на която общината при подписването на колективния трудов договор да стъпи, за да можем да договаряме както трябва“, заяви Йорданова.

Тя отбеляза, че въпреки липсата на отраслов договор в здравеопазването в Габрово има диалог между синдикатите и общината, която е работодател на медицинските специалисти в детските ясли, яслените групи и детската кухня. По думите ѝ общински колективен трудов договор в сферата на здравеопазването се подписва регулярно. Такъв договор се сключва и на ниво Специализирана болница за активно лечение в Трявна.

Йорданова подчерта, че отрасловият колективен трудов договор е необходима предпоставка за договаряне на по-добри възнаграждения и условия на труд.

Тя заяви подкрепата на работещите в детските ясли за колегите им от здравеопазването, включително за служителите на специализираната болница в Трявна, които също протестират с искане за увеличение на заплатите с 10 процента от 1 януари 2027 г.

Работата в детските ясли не се изчерпва с ежедневното обгрижване на децата, а включва възпитателна дейност и изграждане на първите им хигиенни, естетически и социални навици, каза Йорданова.

Тя припомни, че детските ясли работят съгласно Наредба № 26 от 2008 г., а основната им функция е да подпомагат правилното физическо и психическо развитие на децата от 10-месечна до тригодишна възраст.

По думите ѝ грижата е екипна и в нея участват медицински сестри, детегледачки, служители в кухнята, домакини, главен педагог и педагози в групите. Педагогическата работа е част от ежедневните задължения на персонала и се осъществява по програма, разработена от главния педагог, който организира и ежеседмични практически занимания за специалистите по здравни грижи и педагозите.

Йорданова подчерта, че всяко дете се нуждае от индивидуален подход, особено в периода на адаптация към новата среда. Този процес може да продължи от десет дни до един месец. Приемът се извършва поетапно, като понякога в рамките на една седмица в групата постъпват по три нови деца.

„Работата е натоварена. Тук се изискват адаптация и индивидуален подход към всяко едно дете“, каза тя.

В детските ясли децата изграждат първите си навици за самостоятелно хранене и лична хигиена. Част от тях постъпват, преди да са проходили уверено или да могат да се хранят самостоятелно. Персоналът полага грижи и за приучаването им към използване на тоалетна и отказването от памперси.

По думите на Йорданова служителите организират и занимания, свързани с различни празници през годината, сред които Нова година, Първа пролет и 1 юни.

Допълнително натоварване създават децата с доказани алергии, за които се налага приготвяне на индивидуална храна. Тя изрази благодарност към служителите в кухните и към екипа, който осигурява своевременно доставянето на храната до трите детски ясли.

Особено натоварена е работата през летните месеци, когато броят на децата в групите достига 22–23, посочи Йорданова. Тя обърна внимание, че това увеличава отговорността на персонала и необходимостта от постоянни грижи за всяко дете.

В заключение Йорданова изрази благодарност към всички служители в детските ясли за ежедневния им труд и подчерта, че адекватното заплащане и по-добрите условия на работа са важни за качеството на грижата за най-малките.