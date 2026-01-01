Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения срещу бившия изпълнителен директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и още трима души за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на длъжностни престъпления, търговия с влияние и принуда.

По информация на държавното обвинение обвиняемите са Цветан Мирчев, М.С. и Д.Д., които са задържани за срок до 48 часа. Обвинение е повдигнато и срещу Х.Ш., но все още не му е предявено, тъй като се намира извън пределите на България.

Според прокуратурата престъпната група е действала на територията на Бургаска област в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Разследването е установило, че Мирчев и М.С. са действали като ръководни служители на ВиК – Бургас, а Д.Д. е изпълнявал ролята на техническо лице, което е манипулирало отчетността на водомери, като е занижавало реалното отчитане на потребената вода. По данни на обвинението събраните по този начин парични средства са били предавани на Х.Ш.

От прокуратурата потвърдиха за NOVA, че веднага след повдигането на обвинението Цветан Мирчев е бил задържан отново от служители на ГДБОП.

Мирчев беше арестуван и в началото на юли при специализирана акция на ГДБОП. Седмица по-късно той беше освободен срещу парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което отново върнато на Окръжната прокуратура в Бургас.

Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо тримата задържани обвиняеми.