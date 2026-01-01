Столична община стартира процедура по поемане на нов дългосрочен дълг с инвестиционна цел за реализирането на големи инфраструктурни проекти от ключово значение за модернизирането на градската среда. Предвижда се инвестицията да бъде в размер до 367 млн. евро и заедно с осигуреното финансиране в размер на 265 млн. евро по Програма „Развитие на регионите“ да обезпечи изпълнението на стратегически проекти за обновяване на подвижния състав на градския транспорт и реализацията на ключови инфраструктурни обекти. Целта е средствата да бъдат насочени към подобряване на транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на столичани.

“Добрият транспорт е система – нови трамваи и автобуси, модерна инфраструктура, достъпни спирки, безопасни булеварди и качествена градска среда. Затова не тръгнахме от въпроса какво финансиране можем да намерим, а от това какво реално е необходимо на София. Първо изготвихме цялостен инвестиционен план за нуждите на града, а след това осигуряваме различните източници на финансиране, с които да го реализираме. Това е разликата между управление 'на парче' и управление с ясна визия за развитието на София.“ Това коментира кметът на София Васил Терзиев.

Предвидените средства ще позволят подмяната на остарелите високоподови трамваи и автобусите, произведени преди 2014 г., както и цялостното обновяване на транспортния парк с превозни средства, отговарящи на най-високите екологични стандарти. Инвестицията ще допринесе и за подобряване на безопасността и достъпността за гражданите, включително чрез привеждане на пътната инфраструктура към съвременните изисквания и осигуряване на по-добра достъпност на градската среда и обществения транспорт за хората с увреждания. Част от средствата ще бъдат насочени и към мерки за адаптация към климатичните промени чрез подобряване на отводняването, укрепване на настилките и разширяване на зелената система на града.

Средствата ще бъдат използвани както за модернизация на обществения транспорт, така и за изграждането и рехабилитацията на ключова градска инфраструктура. Предвижда се закупуването на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, които ще позволят разширяване и подобряване на транспортното обслужване в квартали като „Люлин“, „Младост“, „Враждебна“ и „Орландовци“.

Инвестиционната програма включва и изпълнението на стратегически инфраструктурни проекти, сред които реконструкцията и разширението на булевардите „Копенхаген“, „Рожен“, „Христо Ботев“, пробива на бул. „Илиянци“ и разширението на бул. „Ломско шосе“.* Специален акцент е поставен и върху програмата за обновяване на тротоарите, като целта е работата да продължи със същия мащаб. Само за последните три години Столична община е изградила и обновила над 542 200 кв. м тротоари в различни райони на града.

Дългосрочният дълг, чрез който ще се финансират всички тези инвестиции, ще бъде поет посредством финансов инструмент като заем или облигация, в зависимост от това кои условия са най-изгодни за общината. Всички изисквания на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси ще бъдат стриктно приложени, с цел запазване на финансовата дисциплина, ниското ниво на задлъжнялост и отличния кредитен рейтинг на Столична община.

Общественото обсъждане на намерението за поемане на дълга ще се проведе на 7 август 2026 г. от 16:00 ч. в зала № 5 в сградата на Столична община на ул. „Московска“ № 31–33 и ще може да бъде проследено и на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет.

Списък на всички инфраструктурни обекти включени в инвестиционния план:

Изграждане на бул. „Копенхаген" от метростанция 18 (Младост 3) до бул. „Цариградско шосе",

Изграждане на бул. „Източна тангента" в участъка от пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов" - Етап I

Пробив бул. „Илиянци" от ул. „Биримирски извор" до Северна скоростна тангента

Рехабилитация на бул. „Рожен" от надлез над Ж. П. линия до надлез „Надежда"

Реконструкция на бул. „Пенчо Славейков" от ул. „Цар Асен" до бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен" - етап 2: от бул. „Прага" до бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен" и съпътстваща инфраструктура, вкл. Канализационен колектор

Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучер" от бул. „Черни връх" до площад „Велчова завера"

Основен ремонт на бул. „Св. Климент Охридски" в участъка между бул. „Д-р Г. М. Димитров" и бул. „Андрей Ляпчев", район „Студентски"

Реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев" от бул. „Христо Ботев" до бул. „Витоша"

Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Христо Ботев" от бул. „Прага до бул. „Сливница", без съоръженията на бул. „Македония", по съществуващо положение в рамките на действащата регулация.

Разширение на бул. „Ломско шосе" - етап 2 от надлеза до СОП

Ремонт по съществуващо положение на ул. „Челопешко шосе" от бул. „Ботевградско шосе"

Реконструкция и разширение на ул. „Хенрик Ибсен от бул. „Черни връх" до ул. „Козяк"

Ремонт на ул. „104", ж.к. „Обеля", район „Връбница"

Основен ремонт на ул. „Гео Милев" от бул. „Ситняково до ул. „Кривина"

Подмяна на пътна настилка на ул. „Проф. Фритьоф Нансен", участък от бул. „Патриарх Евтимий до бул. „Христо и Евлоги Георгиеви"

Подмяна на пътната настилка на бул. „Патриарх Евтимий", участък от бул. „Васил Левски" до бул. „Витоша" и от ул. „Цар Асен" до бул. „Христо Ботев"

Кръстовище между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. „Черни връх"

Кръстовище между бул. „Ситняково" и бул. „Мадрид при гара Подуяне от"Кръстовище на бул. „Сливница"

бул. „Д-р Петър Дертлиев""/ул. „Адам Мицкевич".