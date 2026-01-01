Германски сапьори се подготвиха да обезвредят голяма невзривена бомба от Втората световна война, която се показа в коритото на река Рейн, чието водно равнище рязко спадна вследствие на горещините, близо до германския град Кьолн, предаде ДПА.

Наложи се около 360 души, живеещи или работещи в радиус от 400 метра от мястото, да бъдат евакуирани, обявиха местните власти. Сред тях бяха обитатели на старчески дом и служители в намиращите се наблизо телевизионни студиа на Ер Те Ел.

Тежащата 500 килограма американска въздушна бомба е била видяна снощи близо до Рейнския парк на Кьолн.

Бомбата се показа, след като река Рейн отново достигна рекордно ниски нива в района на Кьолн заради жегата и сушата. Нивото на реката спадна до 67 сантиметра днес, изравнявайки историческия антирекорд, регистриран само преди дни. Синоптичните прогнози предвидиха спадане днес с още един сантиметър, посочи ДПА.

Спадането на нивото обърка речното корабоплаване по една от най-натоварените вътрешни водни артерии в Германия, като принуди екипажите на корабите да намалят товарите, а по протежение на Рейн започнаха да се показват редица обекти, намирали се досега под водата.

Властите информираха, че в близките дни се очаква само слабо покачване на водното ниво, като няма изгледи за трайна промяна нагоре.