Тежка катастрофа с двама испанци край река Ропотамо.

Тази сутрин патрул на "Гранична полиция" е опитал да спре автомобила, който обаче не се е подчинил на разпореждането и е започнала гонка.

Шофьорът изпуска контрола и то пада в близкото дере. Инцидентът е станал точно преди моста над река Ропотамо.

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Единият от испанците е с множество фрактури, но е в съзнание. Другият пострадал е претърпял спешна операция заради получените наранявания, като все още се чака официална информация за състоянието и на двамата.

По непотвърдена такава чужденците не са спрели, защото са се опасявали от проверка за употреба на наркотици.