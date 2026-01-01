През последните седмици в Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“ постъпиха сигнали за глутница кучета, забелязвана на територията на районите „Изгрев“ и „Студентски“ в София.

Във връзка с получената информация екипите на предприятието продължават работа на терен по локализиране на животните и овладяване на ситуацията. Повече информация по темата е публикувана и на официалната Facebook страница на ОП “Екоравновесие - Актуална информация, супбщиха от Общината.

До момента са проведени няколко срещи с представители на районните администрации, организирана е специализирана акция с дронове с участието на ловните екипи на ОП „Екоравновесие“, служители на район „Студентски“, граждани и доброволци, както и допълнителни обходи по подадените сигнали.

На 2 и 3 август екипите на предприятието извършиха проверки в район „Изгрев“, като обходиха всички посочени места и разговаряха с жители, работещи в района и собственици на домашни любимци с цел събиране на допълнителна информация. При тези обходи животните не бяха открити.

ОП „Екоравновесие“ продължава действията си. На 6 август между 19:00 и 21:00 часа ловните екипи отново ще бъдат на терен и ще проверят местата, на които кучетата са забелязвани най-често.

При забелязване на животните гражданите могат да подадат сигнал на дежурните телефони: +359 885-254-804 и +359 882-863-295. ОП „Екоравновесие“ благодари на район „Студентски“ за заявената готовност за съдействие и участие в обходите.

Предприятието призовава и район „Изгрев“ да се включи активно в действията на терен, тъй като координацията между институциите е ключова за по-бързото локализиране на животните.

Навременната информация от гражданите остава от съществено значение за успешното приключване на случая. ОП „Екоравновесие“ напомня, че безстопанствените кучета най-често са резултат от изоставяне на домашни животни и призовава гражданите да подават сигнали при подобни случаи.